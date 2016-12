FAT FAVOURITES list with Stas Shatilo (RUS)

Name: Stas Shatilo

Hometown: Moscow, Russia

Hook-ups/Sponsors: Colony bmx, Raenshop.ru



The favorite list:



-Spot to ride: Russia Krasnodar xsa training park

-Food: Meat, chocolate

-Twitter to follow: stasshatilo

-Person on Instagram: stasshatilo

-Riders to ride with: I like to ride with @evstifeev

-Car: Golf 5

-Movie: Wolf Volt

-Colour: Black

-Shoes: etnies

-Bike company: Colony

-BMX contest: XSA invitational Sochi Russia

-Bike shop: raenshop.ru



-Restaurant chain: Burger King

-Clothing company: etnies

-Phone: i-phone

-Music: Hip-hop



-Ramp rider: Kevin Peraza

-Street rider: Courage Adams

-Dirt rider: Kris Fox

-Flatland rider: Mathias Dandois

-Old school rider: Mat Hoffman



-Drink: Cola

-Trick: Table top

-BMX Magazine: Ride bmx

-Video game: Pumped 3

-BMX photographer: Alex Bivol

-BMX Filmer: Dan Foley

-Girl: Liliana Vard

-Sport besides BMX: Hockey