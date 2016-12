Sponsor changes. Check the latest team changes and hook-ups right here on FATBMX!

Are you losing track on who rides for who? Here's a long list with the most recent team changes and pick ups. The latest team changes get added to the top. The industry never chills, always adding and dropping. What's the latest? Let us know.

-Dan Foley on Cult

-Andre Bodlin on Eclat

-Gaby Malenfant on DK

-Cameron Moore – A-Pro HARO/PROMAX TEAM

-Andrew Townsend – A Pro HARO/PROMAX TEAM





2017 HARO/PROMAX TEAM ROSTER:

-Robert Pierce – Vet Pro HARO/PROMAX TEAM

-Kristen Long – Elite Women HARO/PROMAX TEAM

-Reid Porter – 8x HARO/PROMAX TEAM

-Jason Linville – 10x HARO/PROMAX TEAM

-Connor Eaton – 10x HARO/PROMAX TEAM

-Jake Goodwin – 12x HARO/PROMAX TEAM

-Ryan Goodwin – 13x HARO/PROMAX TEAM

-Jacob Trujillo – 13x HARO/PROMAX TEAM

-Samuel Nichols – 14x HARO/PROMAX TEAM

-Justin Houldson – 14x HARO/PROMAX TEAM

-Leo Hile – 15x HARO/PROMAX TEAM

-Gavin Freewalt – 15x HARO/PROMAX TEAM

-Braxton Elsen – 16x HARO/PROMAX TEAM

-Victor Silva – 18x HARO/PROMAX TEAM

-Sully Finch – 18x HARO/PROMAX TEAM

-Tyler Smith – 23x HARO/PROMAX TEAM

-Dylon Vaughn – 24x HARO/PROMAX TEAM

-Chad Street – 41x HARO/PROMAX TEAM

-Eric Sweets – 46x HARO/PROMAX TEAM

-Taylor Rungaitis – 9g HARO/PROMAX TEAM

-Avery Cartrand – 10g HARO/PROMAX TEAM

-Brooke Craft – 13g HARO/PROMAX TEAM

-Madelynn DeSantis – 14g HARO/PROMAX TEAM

-Addison Finch – 16g HARO/PROMAX TEAM

-Shayla Blackmore – 19g HARO/PROMAX TEAM



Rockstar/Rift Factory Team

-Rihards Veide – Elite Men Rockstar/Rift Factory Team

-Hunter Pelham – Elite Men Rockstar/Rift Factory Team

-Gustavo Alcojor – Elite Men Rockstar/Rift Factory Team

-Alejandre Alcojor – Elite Men Rockstar/Rift Factory Team

-Daiki Ikeda – A-Pro Rockstar/Rift Factory Team

-Marquise Montgomery – A-Pro Rockstar/Rift Factory Team

-Walker Finch – A-Pro Rockstar/Rift Factory Team

-Jacob Abbe – A-Pro Rockstar/Rift Factory Team

-Ryan Puckett – 17-18X Rockstar/Rift Factory Team

-Bryant White – 17-18X Rockstar/Rift Factory Team

-Nick Adams – 15X Rockstar/Rift Factory Team Rift/Tangent Factory Team

-Chris Felker – 8X Rift/Tangent

-Tyler Grigsby – 11X Rift/Tangent

-Deserea Romero – 11G Rift/Tangent

-Breanna Winter – 12G Rift/Tangent

-Nate Romero – 12X Rift/Tangent

-Ryan Corriea – 13X Rift/Tangent

-Bryce Tryon – 16X Rift/Tangent

-Hector Gomez – 17-24X Rift/Tangent

-Alaina Henderson – Elite Women

-Zoe Fleming – Elite Women

-Kevin Pauls on Supercross

-Elke Vanhoof on Pure/Gear2win

-Jeremy Rencurel on Inspyre bikes

-Cristian Becerine on FACTORY THRODWN 2017

-Tyler Whitfield on FACTORY THRODWN 2017

-Sylvain André off Redline, on Wiawis nano carbon bikes

-Ricky Grimal on Radio

-Evan Brandeson Haro

-Hunter Pelham on Tangent/Rift

-Anthony Dean off Dale Holmes Racing/Stay Strong

-Alise Post off Redline

-Jordy Agues on Stay Strong

-Curtis Manaton on Stay Strong

-Kevin Fabregue on Cirque du Soleil

-Rihard Veide on Rift/Tangent

-Colin Hudson on DK

-Elliot McGrath on Staats/Ciari

-Parker Heath off Redline

-Robin Kachfi on Radio

-Joris Daudet on Chase (renewed contract)

-Connor Fields on Chase (renewed contract)

-Nick Bruce off Torque

-Anthony Napolitan off Torque

-Terry Adams off Torque

-Leandro Moreira off Torque

-Rob Armour on Krusher

-Dan Foley off wethepeople

-Kelsy Hoog on Eastern Bikes

> -Courage Adams on Animal Pro

-Matty Cranmer on TallOrder

-Drew Bezanson off POC

-Nicky van der Veen on Soulcycle

-Dez Maarsen on St. Martin

-Larry Edgar on Fuse

-Colt Fake on Eclat

-Dan Kruk on Madera Pro

-Kevin Robinson on G-Form

-Jari Roggeveen on Paul's Boutique

-Robin Heiderich off Premium

-Paul Thoelen off Total on WTP

-David Graf on Ice Fast

-Bryce Tryonon Tangent/Rift

-Diogo Santos off Merritt

-Josh Perry off Eastern Bikes

-Corey Bohan on Tall Order